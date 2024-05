Festival international de piano de La Roque d’Anthéron

44e édition et toujours un mois de piano au plus haut niveau sur la scène du Parc du Château de Florans.

Parmi les noms qui reviennent régulièrement à La Roque d’Anthéron, on citera bien sûr Maria João Pires (en ouverture, dans deux concertos de Mozart), Anne Queffélec (deux Mozart également), Arcadi Volodos, Nikolaï Lugansky, Nelson Goerner, Grigory Sokolov (délocalisé à Aix-en-Provence) ou encore Christian Zacharias. On pourrait aussi nommer Chopin (les mazurkas par Jean-Marc Luisada, la 3e Sonate par François-Frédéric Guy puis Sergio Tiempo, les concertos par le jeune Masaya Kamei et le chevronné Abdel Rahman El Bacha), Schumann (le concerto sous les doigts d’Arielle Beck, 15 ans, puis du souvent captivant Víkingur Ólafsson) ou Beethoven (deux concertos par Bruce Liu, un – « L’Empereur » – par Marie-Ange Nguci). Des regards plus inattendus seront portés sur Schonberg, sur les compositeurs d’aujourd’hui Dai Fujikura et Jörg Widmann, sans oublier le clavecin (Justin Taylor, Bertand Cuiller ou Pierre Hantaï à l’Abbaye de Silvacane) et les hommages à Fauré et Ravel par le Quatuor Modigliani, Seong-Jin Cho, Lucas Debargue…

Jean-Guillaume Lebrun