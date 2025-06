Climax, comme on s’en doute, a pour sujet la crise écologique, et ce spectacle qui tient à la fois du théâtre, de la danse, du mime et du chant le traite sous l’angle de l’humour.

Sur scène, ils sont quatre interprètes, absolument survoltés, bourrés d’entrain et d’énergie, et il en faut pour porter ce Climax qui réussit l’exploit de tenir la ligne entre un humour débridé et un fond bien informé et réfléchi. Qu’on se rassure, il ne s’agit en aucun cas d’une conférence, mais on en ressort néanmoins plus informé, et peut-être un petit peu plus convaincu de l’importance de se préoccuper du sujet… ou plutôt des sujets, car Climax ne se limite pas au dérèglement climatique mais explore également des joyeusetés telles que l’épuisement des ressources ou l’écroulement de la biodiversité. Rien que ça ! Baladé entre un karaoké, la COP 34 et une plongée dans les fonds marins, le public vit l’expérience libératrice d’un rire grinçant face à des réalités qui d’ordinaires devraient l’angoisser. Un tour de force !

Mathieu Dochtermann