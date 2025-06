Le nouveau spectacle de la compagnie La Revanche de Simone interroge le féminin du côté de son monstre : Clytemnestre, la scandaleuse, épouse adultère, mauvaise mère et reine maudite.

Lorsque les humains se mesurent, c’est au cœur d’un triple écoulement que s’harmonisent ou s’affrontent leurs passions : le sang, le sperme et le fiel. Chez les Atrides, cet écoulement se fait torrentiel : tant qu’Athéna n’a pas mis un terme au cycle des vengeances, on enfreint tous les tabous. À ce petit jeu pervers et meurtrier, Clytemnestre est maîtresse. « Même après sa mort, les dieux et les hommes auront réussi à la reléguer au rang de danger public », dit Lucas Borzykowski qui, avec Nikita Faulon, a voulu replacer son point de vue dans « la guerre ouverte et ancestrale que se livrent les deux genres ». Spectacle musical pour une comédienne (Nikita Faulon), un musicien (Raphaël Mars) et une drag queen (Jean A. Deron), cette plongée dans l’horreur, la rage et la tristesse, déconstruit le mythe pour révéler, derrière la sorcière, la femme qui nous met en garde contre « la peur de la différence et la violence du pouvoir ».

Catherine Robert