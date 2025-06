Entre théâtre documentaire et création onirique, Dans le silence des paumes de Florian Pâque questionne le corps des femmes précaires.

C’est autour du personnage de Maryse que l’auteur et metteur en scène Florian Pâque construit la fiction Dans le silence des paumes. Venus assister cette femme, leur mère, pour ses derniers instants, ses enfants Lelia, Colin et Florent unissent leurs souvenirs pour en reconstituer l’histoire. Créé en appartement à La Poudrerie, scène conventionnée « Art en territoire » de Sevran, à partir de témoignages récoltés auprès de personnes précaires et invisibilisées, ce spectacle invite le public dans l’intimité d’une famille. À travers l’histoire de Maryse née dans les années 50, Florian Pâque lui-même et les comédiens Loelia Salvador et Nicolas Schmitt évoquent les corps de celles qui exercent des métiers difficiles et peu valorisés socialement. Ils interrogent leurs douleurs et leur force avec une tendresse et une poésie qui invitent chacun à convoquer son propre imaginaire et sa sensibilité. Pour diriger les regards vers celles qu’on ne voit pas.

Anaïs Heluin