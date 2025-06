Gérard Gelas rend hommage au régionaliste Frédéric Mistral, aux mythes et traditions provençaux, dans un spectacle conçu sur une proposition de Jean-Pierre Richard au nom du collectif Prouvènço.

Après avoir réalisé une adaptation suivie d’une mise en scène de Mireille en 2004, Gérard Gelas replonge dans l’œuvre de Frédéric Mistral en imaginant le poète, interprété par Nicolas Dromard, « revivant sur scène pour nous narrer l’histoire de Mireille et de Vincent ». Mireille, fille de riches paysans, et Vincent, jeune vannier modeste, sont amoureux, mais la mésalliance sociale interdit leur union. Mireille s’enfuit de chez elle vers les Saintes-Maries-de-la-Mer, en espérant que les saintes sauront amadouer ses inflexibles parents. Ce poème, qui valut à Mistral d’être couronné par le prix Nobel de littérature en 1904, est l’étendard du régionalisme provençal.

Amours en langue d’oc

Gérard Gelas s’est nourri des lieux folkloriques et emblématiques de la région pour faire surgir sur scène les différents personnages de cette romance tragique : il ressuscite « l’âme éternelle de la Provence qui dans sa superbe ignore les parkings, les grandes surfaces, les lotissements et les autoroutes ». Conçu à l’occasion du 120ème anniversaire du couronnement de Mireille et de son auteur, le spectacle, créé en septembre 2024 sur la place de Maillane, continue son voyage en passant par Avignon, puisque, remarque Gérard Gelas, « si pour les poètes il y a des traditions et des racines nourricières, il n’y a pas de frontières ».

Catherine Robert