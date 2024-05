Festival de Sablé voyage dans les mondes baroques

Quatre jours de voyages dans les mondes baroques, animés par Leonardo García Alarcón, Amandine Beyer ou encore Sébastien Daucé.

À l’époque baroque, la musique circule, comme le font d’ailleurs les artistes de l’époque en tous domaines. L’Italie, berceau et cœur, est un creuset foisonnant : le programme de concertos de Vivaldi (pour flûte, pour violon, pour violon et hautbois) que proposent Amandine Beyer et Gli Incogniti en témoigne, de même que celui que Vincent Dumestre consacre aux musiques sacrées vénitiennes, où l’on retrouve Vivaldi (Sinfonia « al Santo Sepolcro », Nisi Dominus), son contemporain Locatelli mais aussi leurs prédécesseurs. L’art baroque se transporte aussi au-delà de l’Atlantique et nombre de compositeurs d’Espagne et du Portugal – réunis par Leonardo García Alarcón dans son programme « Carmina latina » – créent une musique, sacrée ou profane, en terre américaine. En France, c’est de Notre-Dame que rayonne la spiritualité baroque dans les motets de Pierre Robert, Jean Vieillot ou, plus tard, le Requiem de Campra que dirige Sébastien Daucé avec l’ensemble Correspondances.

Jean-Guillaume Lebrun