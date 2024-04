Pour sa cinquième édition, le festival Un Temps pour Elles poursuit son travail de mise en valeur de la richesse du fonds des œuvres des compositrices en cinq week-ends conçus comme autant de fils thématiques.

En 2023, Elles Women Composers a mené la première étude exhaustive sur la place des compositrices dans les festivals français, afin d’avoir, au-delà des impressions, un panorama plus précis. Après avoir analysé 104 manifestations, le chiffre s’élève à 6,8%, mais, rappelle Héloïse Luzzati, la directrice de la structure, « sans le festival Un Temps pour Elles, il tomberait à 5,1%. L’autre enseignement de l’enquête, c’est que les compositrices les mieux programmées sont celles qui ont bénéficié d’un coup de projecteur éditorial. La mission du festival est donc d’élargir le champ des découvertes, sans attendre la parution d’un ou plusieurs livres ». Le premier des cinq fils rouges thématiques de l’édition 2024 illustre cette dynamique, au cœur de l’identité de Un Temps pour Elles depuis ses débuts. Consacré aux grands récits, le premier week-end s’ouvre avec deux féeries chantées de Jane Vieu, Aladin et La Belle au bois dormant, présentées avec la projection de dessins de Pierre Créac’h, dans une adaptation pour septuor à cordes et piano – entre la version pour piano et voix, et celle pour orchestre dont on disposait – au diapason de l’effectif du Septuor de Rita Stohl, inspiré par la figure de Jeanne d’Arc, qui complète ce concert inaugural.

La redécouverte du passé comme démarche militante

Le deuxième week-end au Château de la Roche-Guyon s’inscrit dans le cadre de la manifestation Rendez-vous au jardin, dans un lieu qui se prête idéalement aux croisements entre musique et nature : un programme de mélodies inédites sur les fleurs et un récital autour de Musiques sur l’eau de Rota Strohl, un sommet pianistique d’inspiration symbolique, comparable au Gaspard de la nuit de Ravel. Le troisième week-end met en avant le quatuor à cordes dans des combinaisons inhabituelles : avec la flûte dans des pièces de Rosy Wertheim et Amy Beach, et avec la voix dans un florilège de compositrices dont la carrière a été frappée par les deux guerres mondiales. Après un quatrième week-end qui laisse place aux propositions extérieures – les minimalistes américaines par Vanessa Wagner et la monumentale Zodiac Suite de Mary Lou Williams pour la première incursion jazz du festival avec l’Umlaut Chamber Orchestra –, la clôture, autour de trois Prix de Rome de l’entre-deux-guerres, Marguerite Canal, Elsa Barraine et Jeanne Leleu, dans une décennie des Années Folles où le palmarès atteignait une presque parité, rappelle l’élan féministe d’une époque que la Seconde Guerre mondiale a brisé. Avec Un Temps pour Elles, plonger dans les trésors de l’Histoire est aussi un acte militant.

Gilles Charlassier