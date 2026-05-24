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Danse - Agenda

Festival de Flamenco 2026 à la Villette

Festival de Flamenco 2026 à la Villette - Critique sortie Danse Paris La Villette
©Crédit : Félix Vasquez Eduardo Gerrero dans Desplante
Crédit : Félix Vasquez Eduardo Gerrero dans Desplante

La Villette / Festival Flamenco

Publié le 24 mai 2026 - N° 344

Du 16 juin au 7 juillet, La Villette se met à l’heure andalouse avec un Festival Flamenco qui fait vibrer Paris au rythme du duende.

L’événement réunit les grandes figures du flamenco actuel, entre fidélité aux racines et élans d’avant‑garde. El Yiyo, véritable prodige,  ouvre un territoire de liberté avec A Mi Aire, geste personnel où il défie les codes sans jamais trahir l’âme du genre. Vanesa Aibar, dans Liminal.II, explore la zone fragile où le flamenco bascule vers demain, sculptant un espace de tension et d’élégance. Eduardo Guerrero, avec Desplante, fait résonner la mémoire des chants miniers dans une danse d’une intensité brute. Jesús Carmona signe Baile de Bestias, plongée dans un mouvement originel porté par les textures sonores de Manu Masaedo. Belén López dévoile Tiempos, célébration de la magie nue du geste flamenco, tandis que Paula Comitre dialogue avec Alfonso Losa dans Alter Ego, pièce de virtuosité et d’abandon. Un mois pour sentir battre le cœur incandescent de l’Andalousie.

Agnès Izrine

A propos de l'événement

Festival de Flamenco 2026
du mardi 16 juin 2026 au mardi 7 juillet 2026
La Villette
211 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris

Tél. : 01 40 03 75 75.

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