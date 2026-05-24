Les Nuits de Fourvière fêtent leurs 80 ans et célèbrent la danse

Pour ses 80 ans, les Nuits de Fourvière célèbrent la danse, de la grande scène aux élans populaires.

Dans ses magnifiques théâtres antiques, Sharon Eyal revient avec House et Delay the Sadness, deux pièces où la pulsation techno sculpte des corps en tension pour le Ballet de l’Opéra de Lyon. Amala Dianor dialogue avec Les Arts Florissants dans Gesualdo Passione, rencontre rare entre polyphonie sacrée et danse organique. Feda Wardak et Saïdo Lehlouh signent Ce que le ciel ne sait pas, installation monumentale où les corps racontent les cicatrices afghanes. Boris Charmatz entraîne 200 amateurs dans CERCLES, vaste rituel collectif. Et Angelin Preljocaj revisite Le Lac des cygnes à sa façon. S’y ajoutent Lonely Club, d’Eddy de Pretto et Maud Le Pladec, ainsi que les bals confiés à plusieurs artistes (Philippe Decouflé, Jann Gallois, Blanca Li, Wanjiri Kamuyu ou Josepha Madoki), qui prolongent la fête en invitant le public à entrer dans la danse.

Agnès Izrine