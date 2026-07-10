Seule sur le plateau de Présence Pasteur, la comédienne-metteuse en scène Émilie Faucheux donne corps au premier roman de l’écrivaine Léna Ghar, publié en 2023 aux Éditions Verticales. L’histoire d’une enfant, d’une adolescente puis d’une jeune adulte qui, blessée par une mère maltraitante, réinvente avec humour le monde qui lui fait face.

« Les adultes ne s’inquiètent jamais d’un enfant qui vit avec son papa et sa maman, fait remarquer la jeune narratrice de Tumeur ou Tutu. L’entraîneur ne pose pas de questions, ça ne le regarde pas. Le facteur ne pose pas de questions, ça ne le regarde pas. Le buraliste ne pose pas de questions, ça ne le regarde pas… » Pourtant, la petite fille qui raconte son histoire dans le roman de Léna Ghar aurait bien besoin d’aide. Car elle subit au quotidien les cris et les coups d’une mère maltraitante. C’est à travers ses mots que nous suivons l’existence chaotique qui est la sienne, à travers la langue peuplée de néologismes qu’elle invente pour nommer le monde dysfonctionnel auquel elle ne peut échapper. À présence Pasteur, ce personnage nous apparaît, de l’âge de 3 ans à l’âge de 27 ans, à travers le spectacle tout en relief qu’interprète et met en scène Émilie Faucheux.

Une galerie de personnages

Occupant seule le plateau, la comédienne-metteuse en scène s’empare de ce récit sensible en traçant des lignes vives, en le nourrissant d’expressions colorées, en s’attachant à rendre particulier, saillant, insolite chacun de ses protagonistes. Cette volonté de remplissage et de caractérisation prend le risque de restreindre le spectacle à une galerie de personnages, ainsi que de saturer l’imaginaire des spectatrices et spectateurs. De belles illustrations de la dessinatrice Chloé Fourcault, projetées sur un tulle, rendent compte de l’intériorité perturbée d’une petite fille, puis de l’esprit remuant d’une jeune femme en quête de bonheur. Elles confèrent à cette version théâtrale de Tumeur ou tutu une identité visuelle forte. Dommage que le jeu performatif d’Émilie Faucheux nous éloigne de la liberté audacieuse et inventive qui a fait le succès du roman de Léna Ghar.

Manuel Piolat Soleymat