Pendant tout l’été, le Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare allie art et nature pour un théâtre en plein air ouvert à tous, mêlant les arts et les âges autour, cette année, du thème du vent.

Au milieu de plus de 400 espèces végétales, Sarah Oppenheim et la Troupe du Théâtre de Verdure imaginent une féérie théâtrale pour narrer les aventures du magicien Prospero, convoquant les vents pour assouvir sa vengeance dans La Tempête. Autre tempête qui vient contrarier une fête, Fiesta de Gwendoline Soublin, mis en scène par Julie Pilod, se destine plus particulièrement au jeune public, dès 5 ans. Même thème aérien pour l’exposition collective qui réunit cette année cinq photographes et le vent. Quant aux concerts sous les étoiles, ils accueilleront Emily Loizeau, David Lafore, la performeuse Furioza et la chanteuse Lembe Lokk. Diverses propositions complètent la programmation pour petits et grands (La Contrebasse, Lettre au père, Les Jeux oubliés, Alice dans les rues, Royaume, Prospero ou l’histoire insolite d’un acteur qui ne savait pas parler, Shakespeare love, Petite Histoire Secrète du Bois de Boulogne, Les Ruines circulaires, Les Deux Frères et les lions, À table, chez nous, on parlait pas).

Au soleil et sous les étoiles

Dirigé par Lisa Pajon et Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre depuis 2021, le festival aménage le dialogue entre explorations artistiques et perspectives écologiques. Bonus de cette nouvelle saison : le podcast La Voix des Racines où Mathieu Genet donne la parole à la faune et la flore du Jardin Shakespeare, et même une série courte, Les Jardiniers, à découvrir sur les réseaux sociaux. En prime, des lectures, Les Irruptionnantes, avec les élèves des écoles d’art, et une troupe éphémère, en partenariat avec l’association HOVIA, ouverte à tous ceux qui ont le désir de se retrouver pour construire ensemble un geste artistique sous les étoiles et un acte théâtral de partage et de transmission. Les répétitions puis les représentations de cette Troupe d’été sont l’un des temps forts de la saison du Théâtre de Verdure.

Catherine Robert