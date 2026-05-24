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N°343
mai 2026
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Danse - Agenda

“Open my chest and place our tomorrows inside” d’ Emmanuel Eggermont

“Open my chest and place our tomorrows inside” d’ Emmanuel Eggermont - Critique sortie Danse Bagnolet Théâtre de l’Echangeur
©Crédit : Blandine Soulage Emmanuel Eggermont sonde les 18-25 ans
Crédit : Blandine Soulage Emmanuel Eggermont sonde les 18-25 ans

Théâtre de l’Echangeur
Chorégraphie Emmanuel Eggermont

Publié le 24 mai 2026 - N° 344

Qu’est-ce qui porte, artistiquement, une génération ? C’est la question posée par Emmanuel Eggermont dans sa nouvelle création.

Il avait saisi le public (et le syndicat de la critique) avec ses dernières pièces All Over Nympheas et About Love and Death. Des pièces dont la finesse de l’écriture dialoguait avec un fond référentiel puissant. Emmanuel Eggermont s’est ouvert pour ce projet à la jeune génération, s’éloignant de son propre rapport à l’histoire de l’art pour interroger les 18-25 ans sur le leur. Poèmes, photos, films, conservés dans une capsule temporelle, sont passés au crible d’un processus de composition chorégraphique, scénographique et musicale instantanée. Un patchwork sensible, où son corps se fait écouteur, réceptacle, et passeur pour un futur poétique.

 

Nathalie Yokel

A propos de l'événement

Open my chest and place our tomorrows inside
du jeudi 11 juin 2026 au jeudi 11 juin 2026
Théâtre de l’Echangeur
59 avenue du Général de Gaulle, 93170 Bagnolet

à 20h30.

Tél. : 01 55 82 08 00.

Dans le cadre des Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis.

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