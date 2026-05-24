Open my chest and place our tomorrows inside

Qu’est-ce qui porte, artistiquement, une génération ? C’est la question posée par Emmanuel Eggermont dans sa nouvelle création.

Il avait saisi le public (et le syndicat de la critique) avec ses dernières pièces All Over Nympheas et About Love and Death. Des pièces dont la finesse de l’écriture dialoguait avec un fond référentiel puissant. Emmanuel Eggermont s’est ouvert pour ce projet à la jeune génération, s’éloignant de son propre rapport à l’histoire de l’art pour interroger les 18-25 ans sur le leur. Poèmes, photos, films, conservés dans une capsule temporelle, sont passés au crible d’un processus de composition chorégraphique, scénographique et musicale instantanée. Un patchwork sensible, où son corps se fait écouteur, réceptacle, et passeur pour un futur poétique.

Nathalie Yokel