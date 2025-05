Comme chaque année depuis 2021, des habitantes et habitants de Saint-Denis participent, au mois de juin, à la création d’un spectacle de théâtre documentaire présenté au Théâtre Gérard-Philipe.

Il y a eu Candides en 2021, Fille(s) de en 2022, J’ai perdu ma langue ! en 2023 et On ne va pas se défiler ! en 2024. Cette année, l’enquête théâtrale créée par des habitantes et habitants de Saint-Denis, en coopération avec quatre artistes du Collectif In Vitro (Éric Charon, Aleksandra de Cizancourt, Magaly Godenaire et David Seigneur), s’intitule Les Mystères de Saint-Denis. Entre recherche documentaire et fiction, cette création dévoile « une cartographie intime de la ville », « une fresque vivante et haute en couleurs » qui donne vie « aux utopies les plus folles ou à de simples poésies ».

Que signifie vivre, au quotidien, à Saint-Denis ?

Tout au long de l’année, dionysiennes, dionysiens et artistes ont ainsi réinterrogé la question du vivre-ensemble afin d’écrire une histoire collective « où habitants et professionnels construisent main dans la main de nouveaux modèles coopératifs ». Partis à la rencontre des îlots de résistance qui, à Saint-Denis, « accueillent de façon participative des femmes, des hommes, des jeunes ou des personnes âgées afin de recréer du lien social et de réinventer le quotidien », les artisans de ce spectacle ont à cœur de partager leur vision du monde, leurs engagements, leur envie « de faire vivre la ville et de la rendre meilleure ».

Manuel Piolat Soleymat