Dans Israel & Mohamed, le danseur de flamenco Israel Galván et l’auteur, metteur en scène et réalisateur Mohamed El Khatib mettent en dialogue leurs langages respectifs. Très différentes, leurs identités convergent à l’endroit du rapport à la famille.

L’un n’a de cesse que de bousculer les codes du flamenco, dont il est pourtant considéré comme un représentant majeur. L’autre pratique un théâtre, réalise des films et des installations où il aime à faire se rencontrer le monde de l’art et d’autres univers qui en sont éloignés. Israel Galván et Mohamed El Khatib développent donc des esthétiques très différentes, mais toutes deux marquées par un fort désir de transgression des us et coutumes en vigueur dans leurs disciplines. Tous les deux sont aussi connus par le public du Festival d’Avignon. Le danseur et chorégraphe y a déjà présenté trois spectacles : El final de este estado de cosas, redux en 2009 à la Carrière Boulbon, La Fiesta à la Cour d’honneur du palais des Papes en 2017 et Mellizo Doble en 2020 au Cloître des Carmes. Quant à Mohamed El Khatib, il y est invité pour la première fois en 2024 avec La Vie secrète des vieux. Ils y reviennent ensemble cette année avec Israel & Mohamed, dont le seul titre promet du vécu, de l’autobiographique. Ce en quoi le metteur en scène n’est guère novice, tous ses spectacles donnant la parole à des personnes s’exprimant en leur nom propre, sans toutefois exclure une part de fiction.

Histoires de familles

La rencontre d’Israel Galván et Mohamed El Khatib se fonde sur le rapport qu’entretiennent les deux artistes avec leurs parents. Pour devenir les personnes qu’ils voulaient être et développer l’art qui leur ressemble, ils ont dû apprendre à négocier avec leurs mères et pères. Chacun d’un côté de la Méditerranée, ils ont évolué au sein de cultures et de spiritualités très ancrées dans leurs sociétés et leurs familles. Ils ont recherché des espaces de liberté à travers le corps : la danse pour le premier, le football pour le deuxième. Dans Israel & Mohamed, ils mettent en commun leurs archives familiales pour faire de leurs corps des archives vivantes. Ils se livrent alors à une forme de « danse documentaire » mêlant l’intime et le politique. Laissant apparaître derrière leurs figures d’adultes un visage d’adolescent qui se cache encore pour fumer, les deux hommes retracent aussi leur évolution dans le milieu de l’art, qui est une autre famille. Sous des apparences légères, ce n’est ainsi rien moins que le métier de vivre qu’interrogent ici Israel et Mohamed.

Anaïs Heluin