Du 9 au 14 juillet 2025, les amoureux du cirque sont conviés à la 16e édition du Festival d’Alba. Un rendez-vous loin de la fureur avignonnaise, dans l’incomparable écrin de la ville d’Alba-la-Romaine.

La Cascade – Pôle cirque a bien rôdé sa formule : accueillir, dans une ambiance chaleureuse et familiale, quelques pépites du cirque contemporain à l’ombre majestueuse des ruines antiques. Ici, les maîtres-mots sont douceur de vivre et exigence artistique. Avec ou sans chapiteau, jeunes compagnies et vieux routards se croisent, avec la même volonté de proposer un cirque convivial et qualitatif. Comme toujours, la programmation a une coloration clownesque : Les Nouveaux Nez & Cie sont bien entendu là avec leurs Etablissements Félix Tampon, mais il y a également Parole en l’air du Duo GingerMoustache, Le Petit Plumo de la Cie La Remueuse, et l’incontournable Cirque Trottola !

Excentrique, poétique et politique

Pour le reste, les prouesses physiques rivalisent avec les images insolites voire excentriques, les prises de paroles poétiques… voire politiques. Une création mérite la plus grande attention : le Cirque la compagnie et Les Josianes joignent leurs forces pour proposer No(s) Façade(s), spectacle spécialement créé pour le Théâtre Antique. L’étrange et fascinant OBAKE de Maison Courbe est très recommandé. Et les huit autres propositions qui composent la programmation sont tout aussi intrigantes, du foot circassien de Mouton Noir au plateau mobile de Collapsing Land. En bref : un rendez-vous à ne pas manquer.

Mathieu Dochtermann