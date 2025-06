Incontournable fait de société contemporain, le phénomène des migrations est souvent considéré sous son aspect polémique. En quête de Fabio Godinho va au-delà.

Quatre interprètes au plateau portent les paroles collectées et revisitées d’une vingtaine de personnes ordinaires, de ces « comme vous et moi » qui ont cette particularité d’avoir migré. Qu’est-ce qui fait quitter un lieu pour un autre ? Quelles en sont les conséquences ? Fabio Godinho vit et travaille au Luxembourg. Fils d’émigrés portugais, il a choisi de sensiblement déplacer la focale habituelle que l’on porte sur les migrations pour lui donner une résonance plus universelle et existentielle.

Une vingtaine d’histoires de déplacés

« Rendre hommage à la diversité des expériences humaines et culturelles tout en préservant l’intégrité des récits originaux », tel est l’objectif que se sont fixé le metteur en scène et sa troupe à travers leurs improvisations et adaptations. Le spectacle croisera les langues, et son chœur traversera une vingtaine d’histoires. À l’heure de l’urbanisation et de la mondialisation, l’une humanité contemporaine est largement peuplée de déplacés, qui quittent leurs cultures d’origine pour en embrasser de nouvelles. Avec au plateau quelques éléments tous sonorisés – bancs, branche d’arbre, bassine… -, des musiques d’inspiration populaire accompagnent ces récits comme autant de vecteurs de rapprochement.

Eric Demey