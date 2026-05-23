Au cœur de l’inspirante Abbaye cistercienne de Noirlac, les Nouvelles Traversées 2026 se déclinent en trois week-ends pour découvrir des propositions originales, fruits de rencontres entre artistes d’horizons divers.

À l’écart du grand répertoire, Les Nouvelles Traversées de l’Abbaye de Noirlac invitent à découvrir d’autres chemins de musique. La musique médiévale est ainsi à l’honneur le premier week-end (19-20 juin) avec les ensembles Dialogos (autour de chants polyphoniques anglais du xie siècle), et ApotropaïK (inspiré par le bestiaire médiéval), et une lecture musicale sur le Moyen Âge par l’historien Patrick Boucheron accompagné par Isabelle Courroy (kaval) et Bruno Allary (guitare électrique). Trésors baroques (Vivaldi par Le Consort, Bach par Il Convitto, l’entourage de Catherine de Suède par L’Escadron Volant de la Reine) et traditions musicales mêlées complètent ce riche programme.

Jean-Guillaume Lebrun