Expérience # 1 – En répétition de Samuel Gallet

Avec Expérience # 1, le Studio | ESCA ouvre avec ses apprentis un cycle de créations autour de sujets contemporains. Les jeunes comédiennes et comédiens interprètent En répétition, pièce écrite pour eux par Samuel Gallet.

En résidence au Studio d’Asnières-sur-Seine, le Studio | ESCA affiche une identité complexe. À la fois compagnie professionnelle à vocation professionnalisante et seule École Supérieure de Comédien·nes par l’Alternance en France, il partage son temps, expliquent ses directeurs Tatiana Breidi et Paul Desveaux, « entre l’enseignement supérieur, la création de grandes formes classiques ou contemporaines incluant les apprenti·es, et un soutien à travers la programmation à la création émergente ». Expérience # 1 ouvre pour la compagnie un nouveau volet de création : chaque saison, l’écriture d’une pièce sera désormais commandée à un auteur pour le Studio | ESCA.

Le Studio côté coulisses

Samuel Gallet, auteur de pièces qu’il porte régulièrement à la scène avec le collectif Eskandar, inaugure le dispositif avec En répétition. Avec ce texte, il offre aux onze apprenti·es du Studio | ESCA des rôles proches de ce qu’ils sont. Dans cette pièce dont la mise en scène est assurée par Vincent Arfa et Paul Desveaux, une compagnie dirigée par une jeune metteure en scène entame les répétitions de son prochain spectacle. Nous suivons les artistes dans leurs doutes et leurs réussites dans le jeu, face aux questions que leur pose notre temps.

Anaïs Heluin