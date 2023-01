Reprise d’un spectacle essentiel, créé par Vincent Dumestre et Cécile Roussat, qui fait toucher du doigt l’atmosphère des fêtes romaines.

Au-delà de la redécouverte des œuvres oubliées, le mouvement baroque s’est surtout attelé, depuis son essor dans les années 1960, à rechercher des clefs d’interprétation qui permettent d’accéder à l’esprit de l’époque. Un travail musicologique, bien sûr, sur lequel s’est appuyée une pratique renouvelée – toujours documentée, parfois spéculative – des instruments, du chant et de la direction d’orchestre. La particularité de cette aventure en terres baroques est qu’elle s’est portée concomitamment sur les autres arts, pour une relecture « complète » de l’époque dont témoignent des réussites indiscutables comme l’Atys de Lully mis en scène par Jean-Marie Villégier et dirigé par William Christie en 1986.

Retrouver l’énergie des fêtes de carnaval

Les générations suivantes ont eu à cœur d’aller plus loin encore, en s’affranchissant du seul cadre de l’opéra, pour réinventer de possibles « moments d’époque », accommodés cependant aux conditions de réception par le public d’aujourd’hui. En 2005, Vincent Dumestre proposait ainsi son Carnaval baroque autour de la musique de Francesco Manelli, un compositeur et chanteur du XVIIe siècle très actif à Rome et à Venise, qui a laissé sous le pseudonyme d’« Il Fasolo » (« le haricot ») une musique d’un genre différent, plus légère et populaire. Avec son ensemble Le Poème harmonique, Vincent Dumestre a ainsi souhaité « retrouver l’énergie des fêtes de carnaval, un moment de vie où se rapprochaient deux mondes sociaux a priori opposés : la noblesse et le peuple ». Le spectacle, dans lequel les musiciens et la metteuse en scène Cécile Roussat laissent libre cours à leur fantaisie, est une « évocation d’une nuit et d’une journée dans les palais et les rues de Rome » et mêle musique (quatre chanteurs et sept instrumentistes), théâtre et cirque (sept mimes et acrobates). Treize ans et plus de soixante représentations plus tard, le succès de ce Carnaval baroque ne s’est jamais démenti.

Jean-Guillaume Lebrun