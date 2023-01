CoOp Cie GRAND MAGASIN : On n’arrête pas de commencer

En février, la Maison des Métallos invite la Cie GRAND MAGASIN pour fêter la beauté de tous les commencements.

Bien que fondée en 1982, et riche d’un répertoire d’une quarantaine de pièces, numéros et performances, la Cie GRAND MAGASIN revendique un statut d’éternel débutant. Elle s’empare de l’invitation de la Maison des Métallos à construire une CoOp pour développer sa pensée et sa pratique du commencement. Elle annonce la couleur avec une fête riche en amorces diverses et variées. La suite est à l’avenant. Avec le spectacle Comment commencer, les piliers de la compagnie Diederik Peeters, Sophie Sénécaut, Pascale Murtin et François Hiffler se mettent en quatre pour initier leur public à l’art de tout rater pour toujours tout recommencer. La transmission se fait aussi à travers une bibliothèque participative des commencements et par des initiations à plusieurs pratiques artistiques pour les plus jeunes. Parce que pour bien rater, mieux vaut s’y prendre tôt.

Anaïs Heluin