Après avoir joué pour Samuel Achache, Julie Bérès, Wajdi Mouawad et bien d’autres, Hatice Özer s’apprête à créer sa première pièce au Théâtre de La Tempête, Le Chant du père. Elle y rend hommage à la culture de son père, artiste des villages et des steppes arides d’Anatolie centrale.

Yavuz Özer, dans son pays d’origine, la Turquie, est un ashîk. Artiste très populaire dans sa région natale, il diffusait son art de villages en villages à l’aide de son saz, avant d’émigrer en France pour y faire grandir ses enfants. Aujourd’hui encore, dans le Périgord où il vit, Yavuz Özer déploie sa musique, environ 200 chansons qu’il garde en tête. C’est cette mémoire orale que sa fille Hatice souhaite transmettre dans un duo avec lui où s’incarnent deux expériences : l’une en français, mal comprise du père, et l’autre en turc, peu comprise de la fille. Une création qui, au-delà des planches, est aussi une manière de construire un langage commun, enfin.

Un théâtre musical qui se veut drôle et harmonieux

« Pour bien raconter les histoires, il faut mélanger 60% de vérité, 30% de mensonge et 10% de pur mystère ». Ce secret révélé par Yavuz à sa fille est l’un des nombreux héritages qu’elle met en scène avec humour, par des éléments narratifs parfois volontairement grossis. Elle qui a grandi en France contera avec son père l’exil, le déracinement et le mal du pays, son histoire aussi pour à tout prix lui donner voix avant que les générations suivantes ne l’oublient. Pour cela, Hatice Özer reconstitue l’un de ces cabarets traditionnels où l’on boit et chante, qui s’animent lorsque la nuit tombe, et où les récits se transmettent, entre mélancolie, tristesse et joie. Le public s’y trouve invité, et les barrières du plateau tombent pour prendre part à ce moment artistique intime et mélodieux.

Louise Chevillard