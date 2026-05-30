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N°344
mai 2026
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Avignon / 2026 - Entretien / Andrea Jimenez

Andrea Jimenez s’entoure d’Eric Ruf et Denis Podalydès pour « Casting Lear », un Roi Lear revisité

Andrea Jimenez s’entoure d’Eric Ruf et Denis Podalydès pour « Casting Lear », un Roi Lear revisité - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Festival d’Avignon. Opéra Grand Avignon
©Dans Casting Lear, Andrea Jimenez fera jouer Lear en direct et sans filet à Eric Ruf et Denis Podalydès CR : Vanessa Rabade
Dans Casting Lear, Andrea Jimenez fera jouer Lear en direct et sans filet à Eric Ruf et Denis Podalydès CR : Vanessa Rabade

Opéra Grand Avignon / Texte d’Andréa Jimenez et de William Shakespeare / Mise en scène d’Andréa Jimenez et Ursula Martinez

Publié le 30 mai 2026 - N° 345

Ce sera peut-être l’un des spectacles les plus étonnants de cette édition. Dans le multi-primé Casting Lear, Andrea Jimenez fera jouer le roi Lear en direct à Eric Ruf et Denis Podalydès, en alternance. Explications.

« Casting Lear, c’est une version particulière du Roi Lear. Je dirige en direct un acteur dans le rôle de Lear avec un acteur souffleur qui lui dicte le texte en direct. L’acteur n’a pas répété et se place entre mes mains pour être guidé dans ce voyage. De mon côté, je suis la metteuse en scène, je prends en charge la narration du Roi Lear et je joue également le personnage de Cordélia. Et je relie son histoire à la mienne, avec mon père, pour essayer moi aussi de lui pardonner. En se refusant à parler pour prouver son amour filial, Cordélia ose un acte d’honnêteté et se retrouve chassée par son père qui ne reconnaît pas son amour pour lui. D’où vient cette violence d’un père pour son enfant ? Comment fait-elle pour lui pardonner ? On ouvre un dialogue avec le comédien sur les questions que pose la pièce.

L’essence de pourquoi on fait du théâtre

J’ai choisi Eric Ruf et Denis Podalydès comme interprètes car ce sont des rois dans leur domaine, et des hommes plus âgés qui se retrouvent face à une jeune femme. J’ai déjà joué ce spectacle plus de deux cents fois en Espagne et à l’international, mais c’est à chaque fois une expérience différente et très forte car les comédiens doivent opérer un véritable acte d’abandon, et aussi parce qu’ils se reconnectent à l’essence de pourquoi on fait du théâtre. De plus, par le biais de la tragédie d’origine, on dépasse l’autofiction pour notamment aborder la question du pardon qui sur bien des sujets me paraît cruciale aujourd’hui dans notre société. »

 

Propos recueillis par Eric Demey

A propos de l'événement

Casting Lear
du vendredi 24 juillet 2026 au samedi 25 juillet 2026
Festival d’Avignon. Opéra Grand Avignon
Place de l’horloge, 84000 Avignon

à 19h. Tel : 04 90 14 14 14. Durée : 1h30

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