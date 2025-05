Ensemble 2e2m, direction Léo Margue au Centquatre

Léo Margue dirige un concert où se rencontrent écriture contemporaine et musique improvisée, tradition indienne et pratiques occidentales.

Autour de B.C. Manjunath, maître du mridangam, tambour résonnant joué à la main dédié à l’accompagnement et à l’improvisation, les musiciens de 2e2m accueillent ceux du collectif Onze Heures Onze, typé jazz (voix, Fender Rhodes, saxophone). Ce concert-atelier est une invitation à l’écoute mutuelle autour d’œuvres composées par Alexandre Herer et Julien Pontvianne (membres de Onze Heures Onze) et la compositrice et violoncelliste Séverine Ballon. Trois jours plus tard, les solistes de 2e2m présentent les œuvres des étudiants en composition du Conservatoire d’Aubervilliers-La Courneuve.

Jean-Guillaume Lebrun