Pour le millénaire de la ville, le théâtre de Caen a commandé un opéra baroque pour voix d’enfants à Edwin Baudo, Pour les beaux yeux de Mathilde, inspiré par le destin romanesque de l’épouse de Guillaume Le Conquérant.

Sur un livret de Hervé Mestron qui fait le portrait de la reine Mathilde, femme indépendante, moderne avant l’heure, et ayant légué deux abbayes à Caen, Edwin Baudo écrit un opéra baroque d’aujourd’hui. Avec Pour les beaux yeux de Mathilde, il souhaite « mettre en valeur la Maîtrise de garçons, complétée désormais par un chœur de filles, La Scuola. En musique ancienne, il n’y a pratiquement pas d’ouvrages pour voix d’enfants. La partition est donc conçue comme un hommage à ce répertoire, recréé de manière contemporaine. La thématique fortement symbolique à Caen autour de Guillaume le Conquérant invitait à se tourner vers la forme de la tragédie lyrique, dont Armide de Lully, tiré du Tasse, illustre le côté chevaleresque. On y retrouve la complémentarité entre tutti robustes et transparence chambriste des moments avec continuo seul – par exemple un duo entre basse de viole et chanteur. »

Une relecture contemporaine et pédagogique

De par son expérience de chef de chœur, notamment dans la musique baroque, Edwin Baudo s’attache à « la singularité de chaque groupe vocal. Le rôle soliste de Guillaume est écrit pour une voix droite et puissante, à la limite de la mue, évoquant le timbre de haute-contre. Mathilde est confiée à une jeune soprano agile, comme on en trouve chez Rameau. En contrepoint, le chœur de filles incarne les servantes. Les garçons de 15-16 ans apportent une touche tragi-comique avec les chansons à boire des mousses. Le chœur participatif, soutenu par les enfants de la pré-Maîtrise, fait chanter les accents surnaturels des âmes défuntes, et permet une immersion du public dans l’histoire. » Le compositeur veut « montrer ce que les formes baroques ont encore à nous dire aujourd’hui. La construction théâtrale tisse un dialogue permanent entre le passé et le présent. Avec des inflexions harmoniques et rythmiques personnelles, la structure musicale est colorée et poussée dans ses retranchements de manière contemporaine. L’œuvre remplit également une fonction pédagogique, avec des références que les enfants et le public pourront ensuite explorer. »

Gilles Charlassier