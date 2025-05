Dana Ciocarlie rend hommage à Ravel.

Entourée de Philippe Cuper à la clarinette et Christophe Giovaninetti au violon, la pianiste rend hommage à Ravel.

De Ravel, on retient souvent le talent d’orchestrateur. Mais retirons l’orchestre, ne gardons que le piano : la force de l’écriture, l’harmonie, la mélodie, les couleurs mêmes restent magnifiques. C’est un peu cela que nous montre Dana Ciocarlie dans ce concert où se côtoient Tzigane, dans sa version pour violon et piano (de la main de Ravel), et des transcriptions de la Habanera (clarinette et piano) et de Ma Mère l’Oye (pour piano, violon et clarinette), ainsi que la partie de piano de l’adagio du Concerto en sol. En complément, le Conte du pêcheur et du poisson de Nikolaï Tcherepnine sur un poème de Pouchkine, un contemporain de Ravel aujourd’hui bien oublié (à tort) avec la narration de Vincent Figuri, qui éclairera également par les contes de Perrault, Leprince de Beaumont ou d’Aulnoy les tableaux de Ma Mère l’Oye.

Jean-Guillaume Lebrun