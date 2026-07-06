La comédienne, autrice et metteuse en scène italienne Antonella Questa délivre un conte sensible qui s’adresse à tous et dénonce une violence inhérente à nos sociétés humaines.

« La violence n’est pas innée chez l’homme. Elle s’acquiert par l’éducation et la pratique sociale ». La pensée de l’anthropologue Françoise Héritier est précisément le fil que tire Antonella Questa dans cette histoire pour adultes : un enfant ne naît pas méchant, il le devient. Un tabouret, une chaise, un grand tableau d’ardoise noire ; le décor sobre suffit à nous ouvrir les portes d’un conte où une myriade de personnages, tous incarnés avec aisance et fluidité par Antonella, dessinent des trajectoires de vie. Celle de Praline Berlingot d’abord, institutrice frustrée et malheureuse, qui rejoue avec ses élèves une colère héritée de son propre père ; celle de sa directrice, noyée dans l’eau-de-vie et la peur des fermetures de classe ; celle, enfin, d’une mère avocate absorbée par sa carrière qui n’a plus le temps de se pencher sur le dessin de son fils. Ancré dans un “pays très lointain”, la pièce bascule dans le fantastique lorsque Paco, le chat de l’institutrice, se met à parler. Perché sur sa chaise, le félin raconte comment ce pays paisible, peuplé d’adultes empathiques et modélisants pour leurs enfants, a basculé dans la violence à cause d’un maléfice, une sorte de virus propagé par Malogre, un enfant maltraité et abandonné de tous, en soif de vengeance.

Briser le cercle vicieux de la violence

Le récit merveilleux devient alors une fable politique sur l’impact de la violence “ordinaire” dans l’éducation d’un enfant : chaque histoire, chaque traumatisme trouve son écho chez quelqu’un d’autre, et c’est précisément ce jeu de miroirs qui donne à voir le cercle vicieux de la transmission des blessures et des frustrations d’une génération à l’autre. L’irruption de Paco apporte à la pièce une respiration poétique, enfantine, qui vient adoucir, par petites touches, la dureté du sujet. Car ce “pays très lointain”, c’est le nôtre, à peine grossi. On rit, on se reconnaît, et parfois on se tait, saisi par une phrase entendue mille fois dans son propre foyer : “une gifle, ça n’a jamais tué personne”, “on n’interrompt pas les adultes”… Autant de formules qui, sous couvert de bon sens, de rigueur, reflètent le concept de “Pédagogie Noire” théorisé par la sociologue allemande Katharina Rutschky, qui désigne ainsi les méthodes éducatives fondées sur la répression des émotions et la manipulation de la volonté des enfants. Ce qu’Antonella Questa donne à voir, c’est que ces méthodes n’ont pas entièrement disparu. La violence physique est bannie du système scolaire et de la famille, mais la violence psychologique – les cris, le jugement, la culpabilisation, l’humiliation – persiste. Enfance Heureuse n’est pas un blâme contre les parents ni contre l’école : c’est une invitation à regarder autrement ce que nous avons intériorisé au point de ne plus le voir. Un conte capable de faire rire, réfléchir et émouvoir, sans refermer la porte de l’espoir : celle de l’écoute, de l’amour et de l’empathie.

Isaure Do Nascimento