Un des spectacles les plus drôles de ces dernières années, Encore plus, partout, tout le temps est de retour à la Tempête avec ses décors recyclés, ses Parques en toges et ses guéguerres entre écologie et féminisme.

Le terme de création collective recouvre bien des réalités. Pour le collectif L’avantage du doute, c’est une véritable horizontalité. Pas d’auteur ni de metteur en scène, chez eux tout s’écrit et se décide dans la concertation entre les comédiens et comédiennes. Ce qui constitue une partie de l’histoire – y en a-t-il vraiment une ? – de ce spectacle foutraque. D’un côté, les hommes qui voulaient traiter d’écologie. De l’autre les femmes qui penchaient, elles, pour des thématiques féministes. Heureusement qu’existe l’écoféminisme qui va concilier les deux et permettre à ce spectacle tout aussi sérieux dans le fond qu’il est drôle dans la forme de se déployer.

Une parole prosélyte bourrée d’autodérision

C’est Bernard, beauf en slip tout droit sorti du ministère de la Culture, qui accueille les spectateurs dans une bluffante séance d’impro. Rejoint par les comédiens en toges qui depuis l’Antiquité nous parlent d’aujourd’hui. Une parole prosélyte certes, bourrée d’autodérision, où l’angoisse de l’effondrement croise la lassitude du patriarcat dans un fouillis parfaitement réglé, qui saute allègrement d’un dîner de Parques qui coupent leurs fils à un ours blanc perdu sur la banquise. Méli-mélo de fictions et de paroles adressées, de scènes poétiques et d’humour potache, le spectacle varie les registres et donne à chacun et chacune des sept interprètes son moment de gloire. Mélanie Bestel, Judith Davis (en alternance avec Servane Ducorps), Claire Dumas, Nadir Legrand et Maxence Tual (recyclé des chiens de Navarre) entre épilation du sif, angoisse climatique et parricide y sont tous excellents.

Eric Demey