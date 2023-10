Abdelwaheb Sefsaf offre avec Kaldun un spectacle de théâtre musical grand format et grand public qui éclaire l’histoire méconnue et passionnante de la colonisation de la Nouvelle Calédonie.

L’histoire des colonies françaises semble offrir une ressource infinie d’histoires plus intéressantes et éloquentes les unes que les autres quant à la violence dans laquelle celles-ci se sont constituées. Avec Kaldun, Abdelwaheb Sefsaf, nouveau directeur du CDN de Sartrouville, revient sur la colonisation de la Nouvelle Calédonie qui s’est opérée dans la deuxième moitié du XIXème siècle. Un pan méconnu de notre histoire nationale qui possède en plus la caractéristique de croiser l’histoire de l’Algérie et celle de la Commune. Kaldun nous transporte ainsi à Mokrani en Algérie, du côté de l’exposition coloniale à Paris, au Fort de Quelern dans le Finistère, sur les bateaux de déportation visant à peupler la nouvelle colonie et enfin du côté de l’île des Pins, bien sûr, de l’autre côté de la Terre. Un voyage en récits et en musique qui nous ramène dans les années 1870 mais trace aussi des liens avec l’histoire plus récente, où l’acquittement des auteurs de la fusillade de Hienghène de 1984, par exemple, rappelle combien la justice peut rester d’essence coloniale sur nos territoires.

Une réelle puissance spectaculaire

On ne rapportera pas ici avec plus de détails l’histoire de l’établissement de cette colonie de bagnards que le spectacle reconstitue pour le plus grand plaisir du spectateur à travers des tableaux richement illustrés qui suivent la destinée d’Aziz croisant celles du chef kanak Ataï, de Boumezrag el Mokrani, leader de l’insurrection algérienne, et de la célèbre communarde Louise Michel. La scénographie de Souad Sefsaf avec en fond de scène les projections vidéo conçues par Raphaëlle Bruyas œuvrent en mode reconstitution pittoresque que les costumes d’Emmanuelle Thomas parachèvent. Les huit interprètes et sept musiciens de l’ensemble Canticum Novum sont engagés dans chaque nouveau tableau. En naît une théâtralité un peu statique et encombrée mais l’ensemble dégage une réelle puissance spectaculaire, à coup de morceaux coécrits par Georges Baux qui reprennent les langues et inspirations musicales des pays et régions que la pièce traverse. Tout de noir vêtus, Abdelawaheb Sefsaf et sa troupe y chantent et racontent comment les luttes des oppressés ont pu les rapprocher entre eux malgré leurs différences, constituant ainsi une humanité commune, des alliances surprenantes, des métissages construits à rebours des préjugés et peurs qui peuvent habiter les représentations de l’Autre. En ces temps plus que perturbés, c’est évidemment un plaisir qu’on ne peut pas bouder.

Eric Demey