Pour la 15ème année, le Festival Impatience donne à découvrir la jeune génération des artistes de la scène. Les neuf compagnies sélectionnées cette année se livrent à de nombreuses explorations formelles pour interroger le présent.

En 15 ans, le Festival Impatience, initié par Télérama et par l’Odéon-Théâtre de l’Europe, porté maintenant par le Centquatre-Paris, a présenté à son public bien de jeunes artistes qui comptent aujourd’hui sur la scène théâtrale. Thomas Jolly, Julie Deliquet, le collectif OS’O ou encore Tommy Milliot, pour n’en citer que quelques-uns, sont de ceux-là. Sélectionnés par un jury professionnel, les neuf artistes et compagnies au programme de l’édition 2023 – du 8 au 18 décembre – nous donnent à découvrir les préoccupations esthétiques, politiques et sociales de la jeune génération. Elles sont très diverses, mais convergent en certains points : la recherche de formes hybrides et l’interrogation sur le vivre-ensemble, l’engagement, sur les héritages collectifs et les responsabilités individuelles qu’ils impliquent. « Qu’avons-nous besoin de voir pour rester en tension avec l’époque ? », s’interroge par exemple Timothée Israël. Il y répond dans une performance, La Taïga court / Bleu béton, qui donne le ton du festival, ancré dans le présent et riche en expériences formelles. Pour évoquer les inquiétudes face aux changements climatiques, l’artiste créée une atmosphère étrange où il s’agit d’anticiper la catastrophe. Mission que, dans d’autres domaines, se donnent de nombreux artistes de cet Impatience.

La jeunesse et la catastrophe

Dans La Fracture, c’est pour réparer un héritage historique, celui de la colonisation, que Yasmine Yahiatène porte seule en scène sa propre histoire et celle de son père. Le duo d’artistes ATLAL formé par Jennifer Cabassu et Théo Bluteau rassemble dans Fortune – Récits de littoral # 2 questions environnementales et coloniales : au Sri Lanka, deux Occidentaux vivent une histoire d’amour fusionnelle entre deux tsunamis qui ravagent le pays. Sans une once de fiction, par un ballet de cinq bouches, Grand crié de Nicolas Barry propose une exploration du cri. Mêlant danse, cirque et comédie, Bertrand de Roffignac nous embarque dans une allégorie politique échevelée avec Les Sept Colis sans Destination de Nestor Crévelong. Direction ensuite l’hôpital de nuit avec Entre ses mains, pièce de théâtre chorégraphié de Julie Rossello-Rochet et Julie Guichard. Autre ambiance nocturne avec En une nuit – Notes pour un spectacle, où un collectif de quatre artistes puise dans la dernière nuit de Pasolini les fondements d’un théâtre d’aujourd’hui. Le collectif 52 Hertz prend dans Sirènes la créature éponyme comme point de départ d’une interrogation sur le féminin. On se terre enfin avec Silvio Palomo dans Abri ou les casanier·es de l’Apocalypse, qui entre l’installation et le théâtre met en scène une petite communauté confrontée à la fin du monde. La jeunesse d’Impatience se prépare au pire, mais ne perd pas espoir.

Anaïs Heluin