Etienne Saglio dans des « Limbes » d’une grande beauté

Accompagné de ses complices Raphaël Navarro et Valentine Losseau, Etienne Saglio a créé Les Limbes en 2014. Depuis, la magie opère toujours.

C’est avant tout une atmosphère qui se dégage de ce spectacle, dont le titre pose d’emblée un imaginaire. La boîte noire du théâtre sert ici de réceptacle à l’évolution d’un homme perdu dans cet entre-deux, ni vivant ni mort, au même titre que les objets qui vont s’animer sous nos yeux. La gravité qui pourrait surgir de cette proposition est vite sublimée par la virtuosité du magicien-danseur, et les surprises qui ponctuent le spectacle. L’errance et la solitude sont prises de court par les formes que prend le personnage – ou peut-être son âme – dans une symphonie en noir, rouge et blanc. L’animé et l’inanimé cohabitent et se confondent en images d’une grande beauté, touchant à ce que chacun, intimement peut projeter de son rapport à l’inconnu, ou à la mort.

Nathalie Yokel