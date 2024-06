Spectacle lauréat du Festival Impatience 2024, En une nuit – Notes pour un spectacle de la toute jeune compagnie belge Habemus Papam interroge la disparition de Pasolini. Pour tenter de faire revivre un monde perdu.

Âgés entre 25 et 35 ans, les quatre auteurs et interprètes de En une nuit – Notes pour un spectacle se sentent « en manque de quelque chose ». Tous ont conscience d’être nés et d’avoir grandi « dans une société entièrement tournée vers l’hédonisme de la consommation, la marchandisation de la vie, la course au profit ». En plus de leur formation à l’ESACT – Conservatoire Royal de Liège, Ferdinan Despy, Simon Hardouin, Justine Lequette et Eva Zingaro-Meyer ont encore un point commun : bien qu’ayant eu des grands-parents paysans, rien ne leur a été transmis de ce monde, de cette culture. Ils trouvent dans l’œuvre de Pasolini un écho puissant à leurs questions et à leurs désirs de se reconnecter, ne serait-ce que le temps d’une représentation, à un « avant » qu’ils n’ont pas connu.

Veillée autour d’un disparu

Les quatre artistes, qui fondent pour l’occasion le collectif Habemus Papam, abordent la figure de Pasolini à partir de ce qu’ils sont. Pas question donc pour eux de se lancer dans un biopic. Ils préfèrent se présenter à nous en tant qu’acteurs et actrices en pleine recherche pour un spectacle portant sur Pasolini, dont la présence est matérialisée au plateau par un mannequin allongé, face contre terre. S’inspirant des « apunti » – ou « notes pour » -, forme imaginée par l’écrivain et cinéaste en 1968 autour de son film Carnet de notes pour une Orestie africaine, l’équipe pratique une écriture collective et de plateau pour « ouvrir la voie à une multiplicité de récits et appeler l’imaginaire ».

Anaïs Heluin