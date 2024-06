Entre jeu, création sonore et cascades chorégraphiées, Au nom du père, du fils et de Jackie Chan entrecroise les lignes de deux enfances singulières : celle du narrateur, Arthur, et celle de celui qui fut son héros, Jackie Chan. Accompagné du bruiteur-musicien Léo Grise, le comédien Matthias Fortune fait naître une vingtaine de personnages pour engager un chemin de réconciliation avec son propre passé.

Arthur a grandi au sein d’une famille atypique. Ses parents, fantaisistes et conflictuels, ont fait le choix de l’élever au sein du foyer d’accueil pour personnes handicapées mentales qu’ils ont, un jour, décidé de créer. Ce personnage de théâtre est le double de Matthias Fortune. A travers lui, l’auteur et interprète d’Au nom du père, du fils et de Jackie Chan règle ses comptes avec certains comportements de ses propres parents, avec les tourments et les souffrances auxquels il a été confronté durant sa propre enfance. Trois événements sont à l’origine de l’écriture de ce spectacle aujourd’hui présenté à l’Artéphile : la mort du père de Matthias Fortune, la naissance de son fils et, durant la pandémie de Covid-19, la redécouverte de celui qui fut son héros : Jackie Chan.

Une quête d’épanouissement et de libération

« Ce récit explore les thèmes de l’enfance et de la transmission, déclare l’auteur et comédien, ainsi que l’héritage émotionnel que nous lèguent nos parents et nos ancêtres. La pièce est une quête d’épanouissement et de libération des blessures du passé, par le prisme de l’humour. Elle interroge les modèles qui nous aident à mieux vivre. » Construit autour de l’enfance d’Arthur, mais aussi autour de celle de la star des arts martiaux chinoise (dont le parcours et la carrière représentent, pour Matthias Fortune, « un formidable exemple de résilience »), Au nom du père, du fils et de Jackie Chan est « une invitation à la réconciliation père-fils , « un hommage au cinéma Kung-fu vécu comme un pansement de l’âme ».

Manuel Piolat Soleymat