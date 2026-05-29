Adaptant le premier roman de Léna Ghar, Emilie Faucheux interroge les violences cachées au sein du foyer à travers l’épopée intime et poétique, entre 3 ans et 27 ans, d’une narratrice percutante.

« La vie c’est pas comme dans les bouquins, faut sortir de ton cul. Mais keskeutuveukçamfoute que la mère de Pattedéf l’engueule jamais ? Parce que tu penses que ça fait des adultes en bonne santé ? Tu devrais t’estimer chanceuse qu’on puisse se parler, c’est pas comme ça dans toutes les familles crois-moi. », assène la mère… Le texte de Léna Ghar est « comme une détonation poétique », dit Emilie Faucheux, qui a choisi d’adapter ce récit des démêlés avec une mère toxique, que tout le monde laisse faire, car il est bien connu qu’on ne s’immisce pas dans la vie des autres et encore moins dans leur manière d’élever leurs enfants… La narratrice subit la violence verbale et grandit avec cette nécessité de comprendre ce que parler veut dire.

Enquête sur le langage

L’enfant, créant son propre langage, « se joue du sort et trouve une résilience créatrice et humoristique », dit Emilie Faucheux, qui s’empare de sa verve organique et jubilatoire, inventive et burlesque. Alliant incarnation sensible, projections graphiques et musique, le spectacle fait apparaître les images de son monde intérieur où résistent, malgré les brimades extérieures, la vie et l’autodérision, et fait voyager le spectateur avec le personnage, dans son esprit, en dessinant la géographie en rhizomes malicieux et en équations cocasses de son émancipation.

Catherine Robert