Olivia Algazi, Maurici Macian-Colet et Paul Sebastián Mauch revisitent l’histoire de Mata Hari à travers les péripéties d’une actrice qui résiste à être son interprète pour mieux la ressusciter.

Mata Hari, accusé d’avoir vendu des secrets militaires à l’Allemagne, mourut fusillée, le front haut et les yeux ouverts. La France aurait vu d’un bon œil que « l’œil du jour » (puisque tel était, en malais, le sens du nom de scène de Margaretha Gertrude Zelle) trahisse gratis : mais elle en fit commerce. Qui tua-t-on dans les fossés de la forteresse de Vincennes ? Une espionne ou une femme au cul international, comme railla Arletty à la fin de la guerre suivante, une mère aimante ou la langoureuse intrigante devenue la coqueluche du Tout-Paris, après avoir vampé la canaille à rosette et à galons grâce à un numéro d’effeuillage sous prétexte de danse orientale ?

Le masque sous le visage

« Créer une pièce autour d’une figure aussi complexe, nuancée, indéfinissable, inclassable que Mata Hari, nous est apparu comme une urgence dans notre société actuelle, qui nous pousse à voir le monde de façon binaire, manichéenne, à cataloguer, à juger hâtivement, à prendre parti, sans esprit critique et sans rêve. » dit le trio créatif à l’origine de ce projet. Olivia Algazi est donc cette femme protéiforme et en même temps ne l’est pas, pour rester à la hauteur de l’énigme. Elle interprète une actrice, qui entre en scène pour mieux s’écarter du texte. « Elle ironise, danse, chante, s’enrage, trébuche, se relève et peu à peu, Mata Hari apparaît, la comédienne et son personnage se fondent. » Bel hommage à celle qu’on accusa de confondre fiction et réalité, sa personne et son personnage !

Catherine Robert