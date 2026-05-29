Duo autofictionnel, Fouiller, bercer, pompier croise théâtre et oratorio baroque de Scarlatti autour des souvenirs d’Octave qui, enfant, était maltraité par son frère. Masculinisme et chant lyrique au programme d’une création d’Ariane Dumont-Lewi et Olivier Debbasch.

C’est lors d’un atelier avec Édouard Louis qu’Olivier Debbasch écrit ses premiers textes sur la relation difficile qu’il a eu, enfant, avec son frère. Un aîné maltraitant, bien dans les codes masculins, quand lui, plus introverti, jouait à la poupée et aimait chanter. Il envoie ensuite ces textes à Ariane Dumont-Lewi, elle aussi touchée par la violence dans l’enfance, et qui s’intéresse de près à l’amnésie traumatique. C’est ainsi que naît l’idée de Fouiller, bercer, pompier qu’ils écrivent ensemble en l’articulant à un oratorio de Scarlatti racontant le meurtre d’Abel par Caïn, le premier fratricide…

Force émotionnelle magnifique

Sur scène, Ariane joue au piano et interprète le rôle de la musicienne qui guide le personnage d’Octave dans le décryptage de la partition de Scarlatti. « Un oratorio assez peu joué, très accessible et d’une force émotionnelle magnifique ». Suivant ce fil, se dessine ainsi une métaphore, celle du chemin de la redécouverte et de la libération d’un passé douloureux. « Elle lui parle solfège, il pense enfance ». Dans l’exhumation d’un passé autofictionnel, Olivier Debbasch interprète Octave, mais aussi son frère, son père, sa mère, sa nounou, son prof de natation… Le jeu glisse ainsi du parler au chanter de manière quasi imperceptible, suivant les modulations enfantines et féminines de sa voix de contre-ténor. La question de la masculinité y est évidemment omniprésente. Et la musique baroque fait sortir du silence le passé d’un jeune homme trop longtemps confronté au déni de sa famille et de la société.

Eric Demey