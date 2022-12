Efeu de Thomas Hauert

Quatre lettres pour dire le « lierre », en allemand. Quatre lettres comme ces quatre interprètes lancés sur un plateau en forme de feuille blanche qui se corne.

Thomas Hauert porte, pour cette nouvelle création, une réflexion abstraite et bien éloignée de ses précédents travaux où le registre des émotions constituait une source tangible d’inspiration. À l’image du lierre qui grimpe vers le soleil et symbolise la vie, la danse s’inscrit dans un rapport à la gravité qui l’impose comme une force contraire. Contraire mais cohérente, qui donne au mouvement toute son énergie au service d’une nature incarnée. Les corps deviennent davantage des états et des matières que des individus, pris dans des jeux de tensions et de relâchements qui définissent leur rapport au monde. Avec Efeu, tout n’est plus qu’interrelations et redéploiements, langage organique et évolutions fluides, porté par une bande sonore mêlant musique contemporaine, variété italienne, groove, et chants d’oiseaux.

N. Yokel