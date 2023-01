En ouverture de Suresnes Cités Danse, le jeune et nouveau directeur du CCN de Créteil, Mehdi Kerkouche, crée un PORTRAIT de famille réjouissant.

Il se dit très heureux de présenter PORTRAIT dans le quartier où il a grandi, fier de permettre à ses parents de traverser la rue pour profiter de son travail. Mais cette création en ouverture de Suresnes Cités Danse est aussi synonyme de grand stress pour Mehdi Kerkouche. Il vient en effet de remplacer Mourad Merzouki à la tête du CCN de Créteil alors qu’il n’a à son actif que deux pièces, DABKEH pour sa compagnie EMKA et ET SI pour le Ballet de l’Opéra de Paris, même s’il a signé de multiples chorégraphies pour la télévision, le cinéma, la mode, Christine and the Queens ou Angèle. L’enjeu est de taille pour le jeune directeur, et on remarque que la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, a fait le déplacement.

Fusion des styles

Neuf interprètes – tous et toutes formidables – aux physiques, techniques et personnalités contrastées partagent l’affiche de cette création qui met en scène les rapports familiaux. D’abord vêtus en noir, blanc et gris, ils se meuvent dans un large rectangle sombre dessiné sur un plateau nu. Ils s’étreignent, s’empoignent, s’éloignent, se rattrapent, se soutiennent, se cajolent, s’étouffent, ponctuant leurs gestes d’arrêts sur images. Le groupe se disloque et se recompose, s’étend et se resserre comme un cœur battant. Puis quelques chaises disposées tout autour transforment intelligemment le rectangle en grande tablée familiale. On y rit, on s’y invective aussi. Enfin après qu’Amy Swanson, figure maternelle au regard doux et souriant, nous a tendrement conté son arbre généalogique, tous et toutes reviennent délicieusement nippés façon années 1970 pour un dernier et réjouissant portrait mouvant au son de Curtains d’Elton Jonh. Dans PORTRAIT Mehdi Kerkouche, qui n’aime rien plus qu’explorer le groupe, mêle hip hop, street jazz, contemporain, break, convoque un circassien et une danseuse duncannienne et réussi la fusion de tous ces styles. Il livre une pièce très visuelle, rythmée, entraînante, dont on ressort enthousiaste et ragaillardi.

Delphine Baffour