Événement incontournable, Le Festival Flamenco de Nîmes revient embraser la ville avec le meilleur de l’art andalou.

Quoi de mieux pour réchauffer nos cœurs et nos corps glacés, après un été pourtant trop long, que la ferveur et la flamboyance du flamenco ? Cette 33ème édition du festival nîmois, qui sera la dernière sous sa direction, François Noël la dédie au photographe René Robert, compagnon de longue date disparu en 2022 à l’âge de 85 ans, et la veut « bouillonnante et joyeuse ». Les plus grands noms s’y sont donné rendez-vous pour un programme de rêve, à faire fondre de plaisir les aficionados.

Un programme de haut vol

Après en avoir dévoilé un work in progress la saison dernière, Ana Morales présente en ouverture la version aboutie de Peculiar. Celle qui vient de remporter en Espagne le Prix national de Danse y rompt avec virtuosité avec tous les académismes. Israel Galván s’associe quant à lui à Niño de Elche dans Mellizo Doble, un concert chorégraphique, véritable dialogue au sommet entre deux géants du flamenco contemporain. Après Inicio et Al Fondo Riela, Rocío Molina revient elle aussi, avec Vuelta a Uno, le troisième volet de sa superbe trilogie dédiée à la guitare. Elle y est accompagnée par le brillant Yerai Cortés, et tous deux nous promettent un moment incandescent. Quant à Andrés Marín, lui aussi distingué par le Prix national de danse en 2022, il est accompagné dans Yarín par le danseur basque Jon Maya pour un duo qui aiguise la curiosité. À noter également la présence de David Coria, Eva Yerbabuena ou Alfonso Losa. Côté chant, Marina Heredia viendra nous charmer de sa grâce et de son élégance, et côté guitare, Rafael Riqueni clôturera le festival avec son immanquable concert Herencia. Enfin, pour que la fête soit complète, cette année verra le retour des soirées off, qui embraseront toute la ville les week-ends.

Delphine Baffour