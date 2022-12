Mellizo Doble, chorégraphie Israel Galván

Le chorégraphe Israel Galván et le musicien Niño de Elche, tous deux monstres sacrés du flamenco contemporain, unissent leurs fougues dans un concert chorégraphié.

Mellizo Doble signifie en français « jumeau double ». Dans ce concert chorégraphié, rencontre au sommet entre les deux stars que sont Israel Galván et Niño de Elche, les deux hommes revisitent à leur manière explosive la tradition flamenca (paso-doble, fandango, sevillanas, etc.) pour l’amener vers toujours plus de modernité, pour faire voler en éclat ses codes. L’épure de la scène dont ils prennent possession comme de leurs costumes ne fait que souligner leur talent bouillonnant et leur grande élégance.

Delphine Baffour