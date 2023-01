Concours Dialogues 2023 : les appels à candidature ont débuté !

Initié sous le mandat de Mourad Merzouki au CCN de Créteil/Val-de-Marne, le concours est de nouveau lancé pour la troisième année, dorénavant sous l’égide de Pôle en Scène* à Bron. La deadline est fixée au 10 février pour les compagnies souhaitant tenter l’aventure, qui a déjà permis à plusieurs créations d’être accompagnées par le dispositif.

Le principe du concours reste fidèle à ses premières éditions. Il s’adresse à des compagnies de danse professionnelles émergentes qui ont à leur catalogue moins de cinq créations, et est attaché à la porosité entre la danse et les arts de la scène, que le concours entend « sublimer ». Le travail de création demandé exige ainsi l’intégration d’une discipline (cirque, chant, marionnette, théâtre, art numérique…) à la chorégraphie. En 2022, le dispositif avait permis à la compagnie Sentabou d’être accompagnée et programmée aux festivals Karavel et Kalypso. À la clé également : bourse de développement (7000€ pour le 1er prix, 3000€ pour le prix du jury), résidence, coproduction (3000€ pour le 1er prix) et surtout un accompagnement notable par des professionnels reconnus. Le nouvellement nommé Dialogues – Prix Pôle en Scènes | Festivals Karavel et Kalypso attend les dossiers pour le 10 février 2023, et sélectionnera quatre compagnies qui seront amenées à présenter leur travail au Théâtre des Champs-Élysées le 19 avril 2023 à l’issue d’une résidence à Pôle en Scènes. Soutenu cette année encore par le mécénat de la Caisse des Dépôts, Dialogues entretient l’objectif de nourrir toujours plus les esthétiques de la danse, ses horizons multiples, et l’expérimentation qui peut y naître.

Louise Chevillard

A LIRE AUSSI : concours chorégraphique Concours chorégraphique Dialogues 2022 : la finale La deuxième édition du concours Dialogues, […]

*Le mandat de Mourad Merzouki au CCN de Créteil s’est achevé le 31 décembre 2022.

Règlement du concours ici.

Appel à candidatures à retrouver ici.