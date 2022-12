Clocks & Clouds de Noé Soulier

Noé Soulier s’empare de la Halle du Carreau du Temple pour tisser un maillage de trajectoires dans une création grand format.

La manière qu’a le geste de réunir les dimensions de l’action, du sens et de la forme est l’une des préoccupations majeures de Noé Soulier, qui développe un vocabulaire chorégraphique à partir d’actions motivées par des buts pratiques, comme bondir, éviter, attraper, se retourner, mais dont la finalité se déroberait. C’est l’un des aspects de ce Clocks & Clouds (Horloges et Nuages) qui s’appuie sur les improvisations en temps réel de chacun des 38 étudiants du Cndc – Angers et du Conservatoire de Paris. Avec eux, Noé Soulier explore des processus de composition complexe à travers une approche décentralisée de la chorégraphie : chaque danseur, tout en étant libre de ses déplacements dans l’espace, doit prendre des décisions très rapides et instinctives, en s’adaptant en permanence à tous les autres. Ce procédé fait écho à la partition du Concerto de chambre de György Ligeti. Les treize solistes de l’Ensemble Intercontemporain ayant tous des parties d’égale importance pour rehausser la texture polyphonique de l’ensemble.

Agnès Izrine