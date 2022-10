DREAM d’Alessandro Sciarroni

En première mondiale, Alessandro Sciarroni conçoit une exposition performative, chorégraphique et musicale, entre rêve et réalité.

DREAM est une pièce en forme d’exposition pour six performeurs, un pianiste et un piano droit. Comme son nom l’indique, il s’agit pour le spectateur de se laisser porter par une déambulation onirique, qui s’appuie sur la dissolution du temps réel, grâce notamment à la concentration mentale et corporelle des interprètes qui sont à la fois ici et ailleurs, comme dans un état somnambulique ou plongés dans leur paysage imaginaire intérieur. Le silence de la performance est rompu par le pianiste qui traverse un large répertoire, de Bach à John Cage en passant par Beethoven. Cette musique surgie du vide tend à créer des points de rencontres entre chacun des interprètes, comme pour tisser des unissons éclatés.

Un rêve éveillé

En fait, DREAM est une sorte de triptyque qui comprend un roman, où les personnages portent le nom des danseurs, la performance chorégraphique et bientôt un film. Véritable mise en abyme, le roman censé se dérouler sur 24 heures nous parle de l’auto-extinction volontaire de l’espèce humaine et convie des gens à se rendre dans un théâtre pour assister à un dernier spectacle qui n’est autre que DREAM ! Mais le challenge de la pièce est aussi d’inventer un autre type de représentation où la présence proche et active des visiteurs interagit avec les mouvements danseurs, ouvrant la porte à un imaginaire partagé et énigmatique. La durée totale de DREAM s’étend sur cinq heures. Bien sûr, le public est libre de choisir d’y passer seulement une poignée de minutes…

Agnès Izrine