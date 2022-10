Lavagem de la chorégraphe brésilienne Alice Ripoll

Une bâche bleue, de l’eau, du savon… Les ingrédients réunis par la chorégraphe brésilienne Alice Ripoll marquent les corps et questionnent les consciences.

Lavagem fut la belle révélation du Festival d’Automne l’an passé. À tel point qu’il était devenu nécessaire de renouveler l’invitation cette saison, et de permettre à la pièce de continuer à exister dans le regard des spectateurs. Installés autour et en proximité de l’aire de jeu, ils s’apprêtent en effet à vivre une expérience singulière : des danseurs sont plongés dans une forme de cérémonie où l’eau et la mousse sont des matières premières, où le corps devient le lieu de symboles et de luttes qui dépassent chaque individu. L’acte de laver, de frotter, de changer même sa couleur de peau, est au centre de l’activité des six danseurs. Par la seule puissance du geste et de la voix, ils rejouent en filigrane les rapports de classe, de domination, les discriminations raciales qui sont au cœur de l’histoire et de la société brésilienne.

Nathalie Yokel