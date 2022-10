Bacchantes – Prélude pour une purge, chorégraphie de Marlene Monteiro Freitas

Chorégraphe du mystère et des émotions indomptées, la jeune Capverdienne embarque treize performeurs dans une création d’envergure.

Ça démarre en fanfare : une paire de fesses chante d’une voix rauque, suivie d’une parade de cuivres, tambours et trompettes à l’appui ! Plutôt éloignées de la tragédie grecque signée Euripide, les Bacchantes de Marlene Monteiro Freitas, sous-titrée Prélude pour une purge, tire sans doute ses origines du côté de Dada, et des bacchanales dionysiaques les plus échevelées. La chorégraphe s’amuse néanmoins à truffer sa pièce de références à l’avant-garde chorégraphique du début du XXe siècle, entassant pêle-mêle Erik Satie, les Ballets russes, et un zeste de folie des Ballets Suédois influencés par Picabia et Marcel Duchamp. On y trouve une citation musicale de Prélude à l’Après-midi d’un Faune (créé par Nijinski et Debussy en 1912) – dont on ne sait si cela a un vague rapport avec le sous-titre Prélude pour une purge – plus un final en forme d’apothéose sur le Boléro de Ravel (composé pour la danseuse Ida Rubinstein en 1928). Sans parler de l’aspect Ready Made qui parsème la pièce d’objets hétéroclites savoureux, notamment par tous les usages que peuvent prendre des lutrins métalliques et des tuyaux d’arrosage ! Enfin, un ordonnancement scénique, des éclairages qui rappellent irrésistiblement Bob Wilson.

Cent-cinquante-cinq minutes de bonheur

Cette première pièce pour grand groupe (treize interprètes sur le plateau dont cinq trompettistes) est loufoque à souhait, jouissive dans sa démesure réglée au millimètre, et plus que séduisante. Les interprètes, très expressionnistes, sont remarquables d’engagement et de précision avec une mention spéciale pour Henri Lesguillier alias Cookie, qui joue le Monsieur Loyal de cette revue dézinguée avec sa voix d’oracle ou de stentor. Avec sa gestuelle burlesque et maladroite, ses accessoires abracadabrantesques, ses visages déformés – on pourrait presque dire malaxés – par toutes sortes d’affects contradictoires, Marlene Monteiro Freitas crée une pièce stridente et joyeuse, bouleversante et intense. Et si la tragédie en est absente, la dimension opératique et mythologique s’invite au présent dans ce grand remix pour machine à illusions chorégraphique et visuelle.

Agnès Izrine