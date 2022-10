Hedda Gabler par le Ballet national de Norvège, mis en scène Marit Moum Aune.

L’hiver est sous un signe nordique au musée d’Orsay, qui invite le Ballet national de Norvège à présenter des extraits de deux de leurs hits : Hedda Gabler et Ghosts, adaptées de pièces d’Ibsen. L’occasion de déployer la puissance et la théâtralité de cette troupe renommée.

En miroir de l’exposition consacrée au peintre Edvard Munch, le musée d’Orsay ouvre sa grande Nef aux danseurs du Ballet national de Norvège. La troupe nordique fait jaillir sa finesse d’interprétation de la psychologie de ses personnages, couplée à son style puissant et vif, dans deux extraits de ballets adaptés de pièces de théâtre d’Henrik Ibsen. Hedda Gabler, créée d’après la pièce et l’héroïne culte éponymes du dramaturge, la dévoile dans toute sa complexité, alors qu’elle est tiraillée par un dilemme amoureux. Ghosts, inspirée par la pièce Gengangere (Les Revenants en français), est un thriller chorégraphique qui révèle secrets de famille et zones d’ombre du passé, dans une maison sur un fjord isolé. Les deux pièces sont mises en scène par Marit Moum Aune, qui y déploie un univers sombre fascinant.

Belinda Mathieu.