Festival Immersion danse à l’Onde

Déjà sept années que la danse concentre son énergie en un temps spécifiquement dédié, au cœur de la programmation automnale de l’Onde.

Immersion danse est le moment chorégraphique fédérateur de cette scène conventionnée d’intérêt national Art et création pour la danse de Vélizy-Villacoublay. Le festival réunit d’abord des artistes, qui ne connaissent pas les frontières, et nous font voyager entre le Kenya (Wanjiru Kamuyu), la Grèce (Alexandra Bachzetsis), Israël (Sharon Eyal), le Brésil (Alice Ripoll)… Ensuite des démarches esthétiques, qui montrent l’incroyable diversité du champ chorégraphique. Tout commence par une ritournelle, due au montage sonore version remix de la fameuse chanson Comme un boomerang de Serge Gainsbourg. Entêtante, elle vient percuter le minimalisme sur cothurnes de l’étonnant duo formé par Lotus Eddé Khouri et Christophe Macé, qui reprend également à son compte, au cours de la même soirée, la célébrissime interprétation de Purcell The Cold Song par Klaus Nomi. À l’inverse de la retenue et de la mécanisation du geste, la proposition d’Ann Van den Broek qui s’ensuit opte pour l’explosion et la joie. C’est ce que révèlent les huit danseurs de Joy Enjoy Joy, baignés dans un univers de textes, musiques et vidéos.

Parcours d’artistes et récits intimes

Artiste associée à l’Onde, Wanjiru Kamuyu montre ici la pièce qui a contribué à faire connaître sa personnalité et son histoire. Élevée au Kenya, danseuse à New York (Bill T. Jones) puis en France pour de grands chorégraphes ou dans des comédies musicales, elle signe en 2020 le solo An Immigrant’s Story. Elle y croise le récit de sa propre vie avec des témoignages qui sont autant de paroles d’exilés, de migrants, d’hommes et de femmes venus d’ailleurs qui donnent à entendre une expérience de la traversée et du déracinement. Un partage à l’attention de tous, puisque la représentation à l’Onde est spécialement conçue pour les malentendants : le solo devient véritablement un duo, et la langue des signes prend tout naturellement sa place dans la chorégraphie.

Nathalie Yokel