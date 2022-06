Seul(s), « un spectacle de politique intérieure » d’Olivier Duverger Vaneck

Olivier Duverger Vaneck raconte dans Seul(s) sa famille, mais surtout la famille en général, celle de tout le monde. Une famille qui se veut politique, infuse notre quotidien, même là où on ne le souhaiterait pas, avec ses tares et ses manières, et dont il est difficile de totalement s’émanciper.

En 2017, Olivier Vaneck signait sa première mise en scène, Atavi. Déjà, le poids familial pesait lourd dans le propos : cinq personnages cherchaient à vivre avec leurs traumatismes d’enfance. Avec Seul(s), le comédien, seul en scène, s’implique encore un peu plus puisque c’est bien sa propre famille qu’il porte au plateau, avec ses tares, ses complexités, son soutien aussi. O, c’est lui et tout le monde aussi. O a une mère malade, qui évolue des Beaux-Arts aux hôpitaux psychiatriques. « Ma mère est malade mais je l’aime » dit-il. Il fume avec elle ses « cigarettes de la fuite » pour la soutenir. Le spectacle est d’abord une terrible envie de vivre, encore faut-il savoir comment faire. Parce que la famille, c’est politique. La raconter, c’est la vaincre et l’accepter. « Seul(s) est un spectacle de politique intérieure ».

Alors, à la manière d’un manifeste – vital -, O raconte. La maladie de sa mère, l’absence de son père, la dureté de sa grand-mère. Seul en scène, accompagné par sa mère à distance, via un vieux magnétophone. Sur un plateau presque nu, Olivier Vaneck transforme l’unique meuble tantôt en malle, tantôt en lit, tantôt en panier de basket, et jongle avec des balles de ping-pong comme avec ses pensées. Que peut-on dire de sa propre famille, peut-on être en colère quand on nous dit “Tout ce que j’ai fait, je l’ai fait pour ton bien” ? Olivier Duverger Vaneck souligne pourtant – et c’est le fil conducteur de sa création – que la solitude, angoisse absolue, persiste toujours au sein de cet écosystème sincère et fragile à la fois. Un travail aux promesses sincères, entre souvenirs réconfortants et propos percutants.

Louise Chevillard