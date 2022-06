Le groupe Merci reprend La Mastication des morts, créé en 1999 à la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon, un an avant que son auteur, Patrick Kermann, ne mette fin à ses jours. Souvenirs, bilan et hommage…

« Revenir ici, vingt-trois ans plus tard, c’est une boucle mais aussi un hommage à Patrick Kermann, qui a écrit ce texte puis mis fin à ses jours ici-même. Revenir à la Chartreuse, c’est une manière de clore ce rituel. Il n’y a pas de recréation mais nous vivons l’aboutissement de quelque chose. Nous n’avons pas porté ce projet depuis si longtemps sans nous en être transformés. Nous n’avons pas analysé tout ce que nous avons traversé pendant ces nombreuses années mais, aujourd’hui, il est temps de répondre à la question de la fin de ce voyage : comment déposer nos valises. » dit Joël Fesel qui reprend, avec Solange Oswald, leur mise en scène déambulatoire des soixante-dix monologues qui composent La Mastication des morts.

Épreuve du vertige d’être en vie

L’accident de solex du père Larguit, la chute malencontreuse du tympan du portail nord de l’église sur la tête de Madeleine Vigne, la triste histoire de Christine Letourneux, la vie de la dynastie Bigot, de la famille Grangeon et d’anonymes ordinaires ou extraordinaires : le texte de Patrick Kermann, joyeux, féroce, tendre et drôle, dresse la chronique du village imaginaire de Moret-sur-Raguse, en faisant parler les morts du cimetière communal. Le public est embarqué dans une enquête chorale, et choisit d’écouter tel ou tel fragment de cette œuvre à l’unité impossible. Quatre acteurs des débuts parmi les seize de l’équipe et six amateurs s’emparent de cet oratorio mouvant dont chaque spectateur suit le cours en déplaçant son trépied. « Tout est curieusement très ludique, remarque Solange Oswald. Lorsque les récits s’achèvent, les personnages meurent et recommencent un autre texte, ils ressassent. Cet effet de répétition crée un blocage affectif, salutaire. » Ce spectacle offre une joyeuse réconciliation avec la mort en une traversée nocturne en forme d’aventure frissonnante et jubilatoire.

Catherine Robert