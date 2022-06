Sauvage ou les enfants du fleuve, un conte initiatique de la Cie L’hiver nu de Baptiste Etard

Les rapports que les êtres humains entretiennent avec leur milieu sont au cœur des préoccupations des dernières créations de théâtre et marionnettes de la Compagnie L’hiver nu. Ce nouveau conte initiatique, en milieu aquatique, ne fait pas exception à la règle.

Le spectacle est né d’une interrogation portée par la Compagnie : « y a-t-il un lien entre la réduction de la biodiversité et celle des champs de pensée ? Si nous renouons le dialogue avec notre milieu, est-ce que cela nous aide à penser autrement ? ». Une aventure a été imaginée et co-écrite par Claire Perraudeau et Baptiste Etard pour soulever la question. Elle met en scène quatre enfants, décidés à ne pas seulement subir les ravages occasionnés par la tempête brutale qu’ils viennent de vivre, et qui, embarqués sur un radeau de fortune, tissent des liens avec des non-humains qui habitent le fleuve, dont Sauvage et Serpente. Des marionnettes de type bunraku, aux traits réalistes, représentent les enfants, dans un dispositif scénique conçu en cercles concentriques autour d’une île.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens