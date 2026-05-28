Avec Le Reflet de l’Âme, Denis Gabriel nous fait entrer dans la tête d’une femme, une actrice célèbre frappée d’amnésie suite à un traumatisme. Il tend ainsi un miroir à notre humanité.

C’est depuis sa loge, après une représentation, que F1 s’adresse à nous. Cette comédienne célèbre, à laquelle l’auteur et metteur en scène Denis Gabriel donne dans sa pièce Le Reflet de l’Âme un nom de voiture de course, nous interpelle depuis le gouffre devant lequel elle se trouve. Victime d’amnésie depuis un traumatisme mystérieux, elle s’interroge et nous questionne par la même occasion : comment affronter ses propres démons ? Quelle part maudite de nous-mêmes sommes-nous prêts à reconnaître et à surmonter ? Incarnée par Karine Burckel, accompagnée sur scène par Léa Fongo et Julie Fabioux dans les rôles énigmatiques de F1 et F2 (des figures intérieures, soignantes ou encore membres de la famille), cette femme va puiser au fond de son histoire et de sa psyché. Entre rêve et réalité, elle nous invite à faire de même.

Anaïs Heluin