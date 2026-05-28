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N°343
mai 2026
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Avignon / 2026 - Agenda

« Le Reflet de l’Âme » de Denis Gabriel nous fait entrer dans la tête d’une actrice célèbre frappée d’amnésie

« Le Reflet de l’Âme » de Denis Gabriel nous fait entrer dans la tête d’une actrice célèbre frappée d’amnésie - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. Théâtre des 3 raisins
©© DR Le Reflet de l’Âme mis en scène par Denis Gabriel
© DR Le Reflet de l’Âme mis en scène par Denis Gabriel

Théâtre des 3 Raisins / Texte et mise en scène de Denis Gabriel

Publié le 28 mai 2026 - N° 345

Avec Le Reflet de l’Âme, Denis Gabriel nous fait entrer dans la tête d’une femme, une actrice célèbre frappée d’amnésie suite à un traumatisme. Il tend ainsi un miroir à notre humanité.

C’est depuis sa loge, après une représentation, que F1 s’adresse à nous. Cette comédienne célèbre, à laquelle l’auteur et metteur en scène Denis Gabriel donne dans sa pièce Le Reflet de l’Âme un nom de voiture de course, nous interpelle depuis le gouffre devant lequel elle se trouve. Victime d’amnésie depuis un traumatisme mystérieux, elle s’interroge et nous questionne par la même occasion : comment affronter ses propres démons ? Quelle part maudite de nous-mêmes sommes-nous prêts à reconnaître et à surmonter ? Incarnée par Karine Burckel, accompagnée sur scène par Léa Fongo et Julie Fabioux dans les rôles énigmatiques de F1 et F2 (des figures intérieures, soignantes ou encore membres de la famille), cette femme va puiser au fond de son histoire et de sa psyché. Entre rêve et réalité, elle nous invite à faire de même.

Anaïs Heluin

A propos de l'événement

Le Reflet de l’Âme
du samedi 4 juillet 2026 au samedi 25 juillet 2026
Avignon Off. Théâtre des 3 raisins
15 rue Thiers, 84000 Avignon

à 13h, relâche les jeudis. Tel : 04 65 87 07 69. Durée : 1h15.

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